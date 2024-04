« Un manque de maturité » – Julien Mahé sur la première mi-temps du SQBB à l’ASVEL

Saint-Quentin n’est pas passé loin de battre l’ASVEL une 2e fois cette saison ce dimanche 28 avril à l’Astroballe (79-77). Après avoir déjà créé l’exploit en toute début de saison à Pierre-Ratte, le SQBB s’est cette fois incliné dans les derniers instants sur un dernier tir de Paris Lee.

En conférence de presse, l’entraîneur picard Julien Mahé était remonté envers son équipe concernant de la première période du match. Il a exprimé sa déception quant à leur performance et a mis en avant un « manque de maturité » de la part de ses joueurs. Cependant, il a reconnu les efforts fournis lors de la seconde mi-temps :

« On a eu le mérite de revenir en 2e mi-temps, analysait Julien Mahé auprès de L’Aisne Nouvelle. […] C’est décevant d’arriver avec cette attitude-là pendant 20 minutes. On ne fait rien, on ne défend pas du tout et ce n’est pas notre jeu. Je donne du crédit aux garçons pour la seconde mi-temps, beaucoup plus à notre image, avec nos qualités et nos défauts. C’est un manque de maturité de notre part d’être arrivé dans le match avec cet état d’esprit. Quand on veut jouer à l’équipe qui va marquer le plus de points, évidemment qu’on va perdre. »