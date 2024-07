Jean-Aimé Toupane explique ses choix pour l’Equipe de France féminine

Nommé en octobre 2021 à la tête de l’équipe de France féminine en lieu et place de Valérie Garnier, Jean-Aimé Toupane s’apprête à vivre sa troisième campagne en bleu lors des Jeux olympiques cet été. Une échéance que l’ancien joueur de l’AS Monaco a décidé de préparer, à l’instar de Vincent Collet chez les hommes, avec un groupe élargi de 18 joueuses. Une présélection transformée lundi en sélection définitive après la divulgation de l’identité des 12 joueuses retenues dans l’équipe qui représentera la France à paris. Un choix cornélien sur lequel Jean-Aimé Toupane est revenu.

« On sait qu’on rend des personnes malheureuses, et ce n’est pas le but de notre métier […]. Ça a été très difficile de sélectionner, mais pour nous l’objectif dans la composition de cette liste, c’était de choisir par rapport à une identité de jeu bien précise, un projet de jeu et une complémentarité par rapport à l’équipe. » Une équipe que l’ancien coach du Centre Fédéral souhaite mobile, agressive, capable de défendre fort et de relancer vite, comme il l’expliquait au moment de l’annonce de la présélection le 16 mai dernier.

Une liste finale qui semble pour le moins satisfaire le staff tricolore. « On a beaucoup réfléchi et travaillé, on pense avoir trouvé le meilleur équilibre et la meilleure version de cette Équipe de France 2024. » Un désir de « complémentarité » qui aura eu raison de Carla Leite, Migna Touré et Marie-Paule Foppossi, dernières joueuses coupées du groupe France lundi sans que leurs qualités individuelles ne soient remises en cause.

A 20 jours du premier match de l’équipe de France face au Canada, Jean-Aimé Toupane a maintenant les yeux rivés sur les Jeux. Impatient de poursuivre le travail réalisé depuis le 6 juin, le Franco-Sénégalais sait que les choses concrètes démarrent maintenant. « On va vraiment entrer dans une autre phase de préparation, dans laquelle on va pouvoir entrer encore plus dans la cohésion de notre collectif. On va pouvoir travailler sur le rôle et la place de chacune des 12 joueuses au sein de ce collectif, pour pouvoir nous mettre dans les meilleures conditions pour le début des Jeux. »