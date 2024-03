Jean-Aimé Toupane sur le groupe des Bleues aux JO : « Chaque match sera un défi »

L’équipe de France féminine connait désormais ses adversaires lors des phases de groupes des Jeux olympiques de Paris 2024 (Australie, Canada et Nigéria). Lors d’une visio-conférence, le sélectionneur des Bleues Jean-Aimé Toupane a livré ses premières impressions sur le tirage au sort des JO.

Contrairement aux hommes, les joueuses de Jean-Aimé Toupane connaissent déjà l’ensemble de leurs adversaires de la phase de poule.

« Le plus important pour nous, c’est déjà d’avoir une idée claire sur l’adversaire. Comme on a de l’ambition et l’envie d’aller le plus haut possible, il faudra affronter tout le monde. Chaque match sera une finale. Je pense qu’à ce niveau, les 12 équipes sont très fortes. Avec d’autres équipes, on aurait eu même la même approche. Si l’on veut gagner, on doit être sereins. »