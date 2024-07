Jean-Aimé Toupane, une sélection pour les JO basée sur « la complémentarité »

La sélection de l’équipe de France féminine pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a été faite par Jean-Aimé Toupane et son staff technique. Le technicien tricolore est revenu sur les choix effectués, notamment ceux de se passer de Marie-Paule Foppossi, Carla Leite et Migna Touré, les dernières joueuses coupées.

La sélection est légèrement modifiée par rapport à l’EuroBasket 2023, avec seulement les retours de Gabby Williams et Marine Johannes, ainsi que la présence de Dominique Malonga à la place de Sandrine Gruda. Pour expliquer ses choix, Jean-Aimé Toupane évoque à plusieurs reprises l’aspect de la complémentarité sur le site de la FFBB. Le sélectionneur a privilégié la notion de collectif aux niveaux individuelles de certaines joueuses.

Après deux premiers matchs amicaux tranquilles face à la Finlande et désormais l’annonce définitive de la sélection pour les JO, les Bleues vont pouvoir rentrer dans une nouvelle phase de leur préparation olympique.

« Maintenant que le nom des 12 joueuses est connu, les filles vont pouvoir s’approprier encore plus le projet, qui devient forcément plus concret. Ça va également apporter de la sérénité, car c’est toujours un moment de stress pour les joueuses. On va vraiment entrer dans une autre phase de préparation, dans laquelle on va pouvoir entrer encore plus dans la cohésion de notre collectif. On va pouvoir travailler sur le rôle et la place de chacune des 12 joueuses au sein de ce collectif, pour pouvoir nous mettre dans les meilleures conditions pour le début des Jeux. »