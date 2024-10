Jean-Denys Choulet est le nouveau sélectionneur du Kosovo !

Près de huit mois après son éviction surprise de la Chorale de Roanne, Jean-Denys Choulet (66 ans) va reprendre place sur un banc. Après de multiples négociations inabouties, en Afrique et en Belgique notamment, le coach double champion de France a accepté de prendre en main la sélection du Kosovo, 74e du classement FIBA.

« Ça me plait de remettre un pied dans le basket »

« J’ai eu cette opportunité par l’intermédiaire d’un agent américain », nous raconte JDC. « Ils m’ont appelé, ils étaient fortement intéressés. J’ai eu de très bons rapports avec le président de la fédération du Kosovo, auprès de qui j’ai été recommandé par Goran Radonjic. Ça fait plaisir d’être considéré par des gens qui connaissent le basket… C’est un challenge qui me semble intéressant. Ils ont l’air motivés, sérieux et organisés. »

Dans le jeune état des Balkans, indépendant depuis 2008, Jean-Denys Choulet aura tout à construire. La sélection du Kosovo a disputé son premier match international en 2016 et ne s’est évidemment jamais qualifiée pour une grande compétition internationale, se contentant de l’antichambre du basket européen. Actuellement engagés en pré-qualifications pour la Coupe du Monde 2027, les « Dardanët » affichent un bilan équilibré de une victoire et une défaite (83-76 contre l’Irlande puis 77-87 en Azerbaïdjan). « Ce n’est peut-être pas le pays le plus exotique mais ça me plait de remettre un pied dans le basket », glisse le technicien bisontin. « Pour moi, le basket n’a pas de frontière. »

La possibilité d’une double casquette

Alors que la fédération kosovare aimerait s’engager dans la durée avec lui, avec un premier contrat qui court jusqu’en 2027, Jean-Denys Choulet a surtout été séduit par la possibilité de cumuler sa nouvelle casquette de sélectionneur avec un éventuel club qui viendrait le chercher. « Ce n’est pas un travail à plein temps, ça ne vaut que pour les fenêtres internationales. Ça me laisse la possibilité de coacher une équipe en championnat, en France ou ailleurs… »

L’ancien coach de l’Élan Chalon remettra ainsi le pied à l’étrier dès le 7 novembre, avec un départ programmé pour Pristina ce jour-là. Déjà au travail, avec quelques conférences téléphoniques avec ses adjoints ou son Américain naturalisé (le Strasbourgeois Dominic Artis, « qui est bien motivé »), son premier match est programmé le 21 novembre à Berne, contre la Suisse, avant un déplacement trois jours plus tard en Irlande. « On va essayer de constituer une équipe compétitive », conclut celui qui va vivre sa deuxième expérience de sélectionneur après avoir dirigé brièvement le Cameroun en 2018.