Jeremiah Hill de retour en France, à Chalon

L’Élan Chalon a annoncé la signature de Jeremiah Hill (1,88 m, 28 ans). L’arrière américano-camerounais est de retour en France après avoir terminé la saison 2021-2022 au BCM Gravelines-Dunkerque. A l’époque, il avait quitté la VTB League suite à l’attaque de la Russie en Ukraine.

Auteur de 10,8 points à 41,2% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 4,1 passes décisives en 24 minutes de moyenne sur 13 matches de Betclic ELITE, il a depuis joué à Séville et Gérone en Liga Endesa avant de jouer l’essentiel de la dernière saison à Perm en VTB League (13,5 points à 43,5%, 4 rebonds et 5,5 passes décisives en 30 minutes). Après la fin de saison, il a participé au TQO de Riga avec la sélection camerounaise.

Jeremiah Hill est chalonnais ! 🔥 L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature du meneur américain Jeremiah HILL en provenance de Russie ! Bienvenue à l’Elan Chalon !! 😁 + d’informations sur notre site internet 💻 📸 PCB Runa / PB Castana#RougeEtBlanc pic.twitter.com/UEPZwbhcA8 — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 22, 2024

A Chalon, Jeremiah Hill va partager la ligne arrière avec Yohan Choupas, Jamel Morris, Nemanja Nenadic mais aussi l’espoir Akram Naji.