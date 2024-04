À 39 ans, Jeremiah Wood (Évreux) signe le premier triple-double de la saison en LNB !

Jeremiah Wood n’a pas attendu bien longtemps pour refaire son apparition dans les livres statistiques de la Ligue Nationale de Basket (LNB). En effet, à l’occasion de la 32e journée de Pro B contre Orléans, l’intérieur de l’ALM Évreux a signé un triple-double, le premier de la saison 2023-24 en LNB !

Jeremiah Wood, 39 printemps et 48 minutes de jeu contre Orléans !

Et à 39 ans, l’ancien MVP de Pro B 2013 a encore de l’énergie à revendre. Véritable machine à statistiques tout au long de sa carrière, et notamment lors de son premier passage à Évreux (2011-2013), celui qui s’est fait surnommer « Mister Double-Double » a vu triple dimanche 28 avril contre Orléans (112-118, a.p). Lors d’un match qui s’est clôturé après trois prolongations, l’intérieur a joué 48 minutes pour compiler finalement 17 points à 8/15 aux tirs, 11 rebonds et 11 passes décisives.

Malgré cet énorme ligne statistique, Jeremiah Wood n’a pu empêcher la défaite de l’ALM Évreux. Désormais en fâcheuse posture concernant son avenir en Pro B, le club normand n’a pu son destin entre ses mains. Il devra s’imposer lors des deux derniers matchs pour espérer rester dans la division (Alliance Sport Alsace et Poitiers).