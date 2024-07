Jérôme Cazenobe et Deng Geu restent à Saint-Vallier

Meilleur joueur à l’évaluation du championnat de NM1 cette saison, Jerome Cazenobe (2,04 m, 35 ans) fera toujours partie de l’effectif de Saint-Vallier la saison prochaine. L’intérieur de 35 ans tournait à 8,9 points, 11,1 rebonds et 3,7 passes décisives pour 20 d’évaluation en 30 minutes de moyenne. Véritable point d’ancrage de l’attaque du SVBD, le Catalan s’est avéré être un joueur plus que précieux pour Saint-Vallier. L’ancien joueur de Souffelweyersheim pourra partager son expérience acquise en NM1 et en Pro B pour une saison supplémentaire.

Il fera donc équipe avec Deng Geu (2,02 m) qui reste également à Saint-Vallier. Arrivé en 2023, l’Ougandais a joué un rôle majeur dans la saison réussie de Saint-Vallier. L’ailier-fort tournait à 12,4 points et 6 rebonds en 25 minutes de moyenne. Il continuera d’apporter son impact physique dans la raquette mais également sa science du collectif.

Kebe et Ramseyer restent également

Après la désillusion de la finale des playoffs de NM1, perdue d’un point lors de la belle à Caen, Saint-Vallier tentera une nouvelle fois l’accession en Pro B, deux ans après sa descente en NM1. Et avec un nouveau coach puisqu’Alexandre Casimiri a pris la place de Philippe Namyst. Ce changement sur le banc drômois ne révolutionne pas tout puisqu’en plus du duo intérieur et de Jazzmarr Ferguson (1,85 m, 35 ans), Jean-Francois Kebe (1,85 m, 29 ans) et David Ramseyer (2,03 m, 37 ans) ont également prolongé. Les jeunes Ethan Morata (1,86 m, 20 ans), Nathan Pineau (2,03 m, 22 ans) et Stolt Owono vivront eux le double projet NM1/NM2.