Jessie Begarin, la dernière carte de Fos-Provence

Alors que Fos-Provence sera mathématiquement condamné à la relégation en Nationale 1 ce mercredi en cas de défaite à Saint-Chamond, le club méridional a abattu sa dernière carte dans l’optique du maintien avec la signature de Jessie Begarin (1,90 m, 36 ans), annoncée par La Provence. Le vétéran arrive en tant que pigiste médical de Willan Marie-Anais, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Pigiste au SCABB en début de saison

L’ancien capitaine de la génération dorée 1988/89, champion d’Europe juniors 2006, n’aura eu qu’un seul entraînement pour se mettre dans les jambes avant le grand rendez-vous au SCABB mais il n’aura pas besoin de trop d’indication pour connaître ses adversaires. Pour cause, déjà aperçu au SCBVG en NM1 en 2009/10, le Guadeloupéen a passé deux mois comme pigiste médical dans la Loire à l’automne dernier, disputant sept rencontres de Pro B avec le SCABB (3 points à 26%, 1,4 rebond et 2,3 passes décisives), dont un déplacement victorieux à… Fos le 21 décembre (2 rebonds et 4 passes décisives en 21 minutes).

PROFIL JOUEUR Jessie BEGARIN Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 36 ans (05/07/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 3 #229 REB 1,4 #228 PD 2,3 #80

Alors qu’il va vivre la plus courte expérience de sa carrière, avec une semaine seulement à Fos puisque la saison se terminera mardi prochain, Jessie Begarin n’a plus signé de contrat sur une saison depuis son départ de Champagne Basket en 2022. Successivement pigiste médical à Quimper (trois mois), Boulazac (un mois) et au SCABB (deux mois), il avait dû s’expatrier jusqu’en troisième division italienne l’année dernière pour se stabiliser un peu quelque part.