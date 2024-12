Joan Beringer montre sa qualité de contres contre le Partizan Belgrade

En pleine apprentissage pour sa première saison professionnelle, Joan Beringer a franchi un nouveau cap avant de passer à 2025. L’ancien Strasbourgeois a disputé son premier match face à une équipe de niveau EuroLeague, lors d’un match de championnat de l’ABA League (la Ligue Adriatique) entre son équipe du Cedevita Olimpija Ljubljana et le Partizan Belgrade.

Dans l’impressionnante Stark Arena du Partizan, Joan Beringer n’a pas eu froid aux yeux. Titulaire, l »intérieur français s’est notamment fait remarquer par sa sensationnelle capacité à protéger son cercle. En première période, il a réalisé deux énormes contres, l’un sur l’ancien Burgien Isiaha Mike, l’autre sur le meilleur marqueur du Partizan en EuroLeague, Carlik Jones.

.@KKCedOL 18-year-old center Joan Beringer had his own block party in the 1st half. ❌❌#ABALiga pic.twitter.com/g9g8aPEPzN

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 30, 2024