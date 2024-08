Joel Embiid : « Les sifflets de Villeneuve-d’Ascq ? J’ai vu pire »

Joel, qu’est-ce que cela vous a fait jouer de jouer après être resté cloué au banc contre le Soudan du Sud ?

C’était bien.

Vous voici en quart de finale. Dans quel état d’esprit allez-vous aborder les quarts de finale ?

On va essayer de défendre, d’être présent au rebond et de gagner.

« Des inquiétudes avec la France »

Vous êtes sifflé par le public français depuis le début des hostilités en raison de votre choix de rejoindre Team USA. Vos coéquipiers font bloc autour de vous. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Beaucoup de choses. Comme je l’ai déjà dit, c’était une décision difficile (rejoindre les États-Unis plutôt que l’équipe de France). Mais j’ai choisi d’aller là où je me sens le plus à l’aise : je connais tous les gars de l’équipe depuis longtemps, je me sentais mieux avec eux plutôt qu’avec l’autre camp (la France), où il y avait quelques inquiétudes. Je m’étais toujours dit que j’irai là où on voudrait de moi. Et eux me voulaient vraiment.

On vous a vu demander au public de vous siffler encore plus fort…

J’ai toujours adoré ça. Beaucoup de gens voient cela comme de la haine mais c’est de l’amour et du respect pour moi. Si j’étais un joueur de basket lambda, je ne serais pas traité comme cela. Donc je me sens béni, et c’est pour cela que j’interagis avec le public. Et en vrai, j’ai vu pire. J’ai joué dans des ambiances plus hostiles : les deux Garden (à Boston et New York) par exemple. Ce n’est rien de nouveau pour moi. Même à Philly (son club), le public siffle ses propres joueurs plus que les adversaires (il sourit). Parfois, on a l’impression que nos fans sont plus contre nous qu’autre chose. J’ai aimé le public ici aux JO parce que ça me donne envie de faire plus et de tout donner pour gagner.

Propos recueillis à Villeneuve-d’Ascq,