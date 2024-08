Joel Embiid ouvre la porte aux JO 2028 avec… le Cameroun : est-ce techniquement possible ?

Grande figure de la finale olympique entre la France et les États-Unis du fait de ses passeports récemment obtenus dans les deux pays, et de ses atermoiements entre les deux sélections, Joel Embiid s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Alors qu’il avait adressé un courrier à Emmanuel Macron en 2021 afin d’accélérer la procédure pour sa naturalisation, assurant qu’il avait fait le choix de jouer en équipe de France, le pivot des Sixers a livré une nouvelle version de l’histoire.

« Il n’y avait que deux options pour moi : le Cameroun ou les USA… »

« J’ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, et l’autre moitié dans mon pays, le Cameroun », a-t-il expliqué, omettant qu’il avait encore répété la semaine dernière à Lille que le choix avec la France avait été difficile. « C’était comme s’il n’y avait que deux options pour moi. Je l’ai toujours dit : tout le monde sait que si le Cameroun s’était qualifié, j’aurais pu faire un autre choix. Mais j’ai une famille, des amis, j’ai accompli tellement de choses aux États-Unis… Et puis je connais tous ces gars, ça a rendu les choses faciles. » Cible des huées du public français depuis le début de la quinzaine olympique, le pivot aux trois nationalités se délecte d’avance du traitement de faveur qui lui est réservé. Je vais profiter des sifflets des fans mais on est là pour un seul objectif : gagner l’or. Je me concentre uniquement sur ce qu’il faut faire pour remporter l’or, c’est tout ce qui m’importe. Team USA contre la France. »

Au cours de cette conférence de presse, Joel Embiid a pourtant eu une phrase surprenante. Alors qu’il était interrogé sur l’opportunité de poursuivre sa carrière internationale, le MVP 2023 de NBA s’est déclaré intéressé par les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles, mais pas forcément avec les États-Unis ! « La prochaine échéance, c’est Los Angeles. Ce ne sera peut-être pas avec Team USA, peut-être avec le Cameroun. » Une phrase balancée à la volée, certes, mais qui constitue une éventualité légalement possible…

Selon l’article 3-22 du règlement de la FIBA, un joueur peut changer de sélection si c’est « dans l’intérêt du développement du basket » dans son nouveau pays. À la condition de remplir certains critères : disposer d’un passeport valide du pays en question (ce qui est le cas d’Embiid, étant donné qu’il est né à Yaoundé), ne pas avoir porté le maillot d’une équipe nationale au cours des trois dernières années, obtenir l’accord de la FIBA et de sa fédération nationale. Techniquement, si Joel Embiid ne dispute pas la Coupe du Monde 2027 avec Team USA, ce serait donc possible. Encore faudrait-il que les Lions Indomptables se qualifient pour les JO, ce qui n’a jamais été le cas jusqu’ici…