Joffrey Lauvergne : « L’équipe est plus cohérente et complémentaire que la saison dernière »

L’ASVEL démarre sa saison d’EuroLeague 2024-2025 ce jeudi 3 octobre à Belgrade, face au Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans). L’équipe de Pierric Poupet a bien lancé son exercice en championnat de France, avec deux victoires face au Mans et à Bourg-en-Bresse. Expérimenté, l’intérieur Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) pense son équipe plus compétitive cette saison :

« Nous avons quand même réussi à conserver une bonne ossature, ce qui est une bonne chose, explique-t-il dans Le Progrès. La saison sera longue, mais c’est prometteur. Et oui, je pense que l’équipe est plus cohérente et complémentaire que la saison dernière, avec notamment un second meneur de jeu. Ça fait beaucoup ! Maintenant, c’est sur la durée qu’il faudra juger. »