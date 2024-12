Jordan Aboudou renforce le contingent français en Islande

Après un long semestre passé en Chine, à Guangzhou, Jordan Aboudou (2,01 m, 33 ans) a complètement changé d’environnement. L’ancien minot du triplé 2012 de l’Élan Chalon s’est engagé en Islande cette semaine, où il a disputé vendredi soir son premier match sous les couleurs de Grindavik.

À l’occasion d’une victoire face à Valur (97-90), marquée par une performance exceptionnelle de son coéquipier Devon Thomas (31 points, 7 rebonds et 9 passes décisives pour l’ancien meneur de Challans et Nantes), l’homme aux 10 matchs d’EuroLeague a cumulé 6 points à 3/7 et 8 rebonds en 17 minutes, dès sa sortie de l’avion. Suffisant pour s’attirer les compliments de son nouveau capitaine, Olafur Olafsson, interrogé par Visir.

Six Français en Islande

« Il nous a dit : « Mon nom est Balou, comme dans le livre de la jungle ». Je l’aime beaucoup ! Il a un corps incroyable, il faut lui reconnaître cela. Si j’étais venu à l’entraînement après avoir passé 48 heures dans les avions (depuis la Chine), j’aurais directement fini à l’hôpital. Il a fait des bonnes choses et montré qu’il était dans le rythme, même si ses jambes sont sûrement toujours quelque part au-dessus de l’Europe de l’Est. Il est cool, fun et s’intègre bien au groupe. Je suis très heureux que l’on récupère un athlète comme ça ! »

Avec l’actuel troisième de Suvway League, Jordan Aboudou entretient une sorte de mode française en Islande. Il rejoint ainsi son ex-coéquipier fosséen Steeve Ho You Fat (Haukar), ainsi que Sadio Doucouré (Tindastoll), Gédéon Dimoke (Egilsstadir), François Matip (D2) et le binational Jordan Semple (Thor Thorl)