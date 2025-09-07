Recherche
EuroBasket masculin

Jordan Loyd guide la Pologne vers un deuxième quart de finale de suite à l’EuroBasket

EuroBasket - Jordan Loyd et Mateusz Ponitka mènent la Pologne vers une victoire 80-72 face à la Bosnie-Herzégovine, qualifiant les Polonais pour les quarts de finale de l'EuroBasket pour la deuxième fois consécutive depuis 1971.
00h00
Jordan Loyd guide la Pologne vers un deuxième quart de finale de suite à l'EuroBasket

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd et la Pologne sont de retour en quarts de finale de l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

La Pologne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket en dominant la Bosnie-Herzégovine 80-72 dans un match disputé à Riga. Cette victoire permet aux demi-finalistes de 2022 de retrouver le top 8 européen pour la deuxième fois consécutive, une première depuis 1971.

La Pologne passe en quarts de finale
La Pologne passe en quarts de finale (photo : Julie Dumélié)

Un début difficile avant la remontée polonaise

La rencontre a mal commencé pour la Pologne, qui s’est retrouvée menée 13-2 en début de match. La Bosnie-Herzégovine a maintenu son avantage à deux chiffres (31-21) avant de voir les Polonais revenir à 34-33. Les Dragons menaient encore 44-40 à la mi-temps et ont étendu leur avance à 55-47 au troisième quart-temps.

Le tournant du match est survenu lorsque la Pologne a enchaîné un 10-1 pour prendre son premier avantage de la soirée à 57-56. L’équipe d’Igor Milicic menait 62-61 après 30 minutes de jeu, avant de faire la différence dans le dernier quart-temps avec un 11-2 décisif pour mener 76-68 à quatre minutes de la fin.

Jordan Loyd, héros de la qualification polonaise

Jordan Loyd a été l’artisan principal de cette qualification en inscrivant 28 points à 8/1877 aux tirs, avec notamment 3 paniers à 3-points (sur 7 tentatives). L’arrière naturalisé a également contribué avec 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre. Son panier à 56 secondes de la fin a scellé la victoire polonaise sur le score de 80-72.

En difficulté en début de rencontre, le capitaine Mateusz Ponitka a apporté un soutien précieux avec 19 points (mais à 4/13), 11 rebonds et 3 interceptions. Du côté bosnien, Jusuf Nurkic a terminé avec 20 points et 7 rebonds, tandis que John Roberson a ajouté 19 points avant de se blesser en fin de match, semble-t-il sur un claquage au niveau des ischios-jambiers.

Rendez-vous avec la Turquie invaincue

La domination polonaise s’est notamment illustrée au rebond offensif (16 prises) et pour aller provoquer des lancers-francs (24/29 contre 11/20 pour la Bosnie). Les Polonais ont également mieux exploité les balles perdues adverses (19 points contre 12).

Cette qualification marque un nouveau pas vers une potentielle répétition de l’exploit de 2022, quand la Pologne avait atteint les demi-finales pour la première fois depuis 1971. L’équipe de Milicic affrontera désormais la Turquie invaincue d’Alperen Sengun en quarts de finale, un défi de taille pour faire aussi bien qu’à Berlin il y a trois ans.

Dominik Olejniczak enlace son collègue du poste 5 Aleksander Balcerowski
Dominik Olejniczak enlace son collègue du poste 5 Aleksander Balcerowski (photo : Julie Dumélié)
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Pologne
Pologne
