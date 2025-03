Jordan Shepherd (JA Vichy) n’est pas du voyage à Poitiers

La rencontre du milieu de tableau de Pro B entre Poitiers (10e) et Vichy (13e) ce mardi 11 mars se disputera sans Jordan Shepherd. Ce dernier souffre d’une blessure à la hanche et a été mis au repos par le staff vichyssois. Pour l’instant, l’absence de l’arrière ne semble pas être plus longue que ce match.

Vichy privé de son leader offensif à Poitiers

Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) est cette saison le meilleur marqueur de la JA Vichy, avec 13,4 points de moyenne. Cette blessure vient couper l’arrière américain dans son élan, lui qui joue 30 minutes par match et qui a marqué deux fois 20 points ou plus sur les 3 dernières rencontres.