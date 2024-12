Jordan Theodore de retour à Francfort

Jordan Theodore (1,84 m, 35 ans) est de retour aux affaires. L’ancien joueur de la JL Bourg et des Metropolitans 92 a signé pour le club allemand de Francfort-sur-le-main. Opéré de l’épaule en fin de saison passée, l’international macédonien est de nouveau apte. Cela l’a conduit à rejoindre les Skyliners qui pointent à l’avant-dernière place de Bundesliga avec seulement deux victoires en neuf matches. C’est avec le club allemand qu’il avait retourné sa carrière en 2015/16, mettant fin à une série personnelle de trois relégations d’affilée, dont une avec la JL Bourg, pour remporter la FIBA Europe Cup au Colisée.

