Joshua Obiesie prolonge à la JDA Dijon

Joshua Obiesie (1,98 m, 24 ans) reste à la JDA Dijon une saison de plus. L’international allemand, arrivé le 5 avril afin de remplacer Gregor Hrovat, blessé, a séduit le staff et les dirigeants bourguignons.

Auteur de 8,8 points à 48,6% de réussite aux tirs (dont 36,8% à 3-points), 4 rebonds et 1,2 passe décisive pour 10,3 d’évaluation en 21 minutes sur six matches (quatre victoires), Joshua Obiesie s’est montré parfaitement adapté au jeu de Laurent Legname. Il continuera donc à partager le poste 3 avec Robin Ducoté en 2024-2025.

La réaction de Fabien Romeyer, le directeur sportif de la JDA Dijon :

« C’est une réelle satisfaction de conserver Joshua pour la saison prochaine. C’est un joueur au registre complet, doté d’une adresse extérieure fiable, capable de provoquer des fautes et de finir près du cercle, un véritable slasher qui dispose également d’un profil créateur-passeur assez rare pour son poste. Il est capable d’évoluer sur les postes 3 et 2, il est ambitieux et dispose d’une vraie confiance en lui. En fin de saison dernière, Joshua s’est rapidement intégré dans l’effectif et a contribué aux bons résultats de l’équipe, malgré une dynamique qui n’était pas simple à son arrivée. Il a déjà tissé des relations avec le coach et nos supporters, nous gagnerons ainsi du temps sur son intégration. Nous sommes également persuadés qu’il a encore une grande marge de progression devant lui. Il avait aussi à coeur de se stabiliser, de s’impliquer dans un projet et a apprécié son aventure en Bourgogne pendant sa pige. Ainsi, nous pourrons compter sur une base solide de joueurs ayant à coeur de défendre notre projet de club. »