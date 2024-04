L’international allemand Joshua Obiesie débarque à Dijon

La JDA Dijon a annoncé la signature de Joshua Obiesie (1,98 m, 23 ans) jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. L’international allemand remplace Gregor Hrovat qui ne reviendra pas d’ici le 30 juin 2024.

Cet ailier vient de terminer sa première expérience à l’étranger, chez les Rio Grande Valley Vipers en G-League. Avant l’élimination contre Oklahoma City Blue en quarts de finale des playoffs sur un panier d’Ousmane Dieng, Joshua Obiesie a tourné à 6,5 points à 44,2% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes.

Avant de vivre cette expérience outre-Atlantique, Joshua Obiesie a été un prospect intéressant en Allemagne. Formé dans les équipes de jeunes du côté de Munich, il a fait ses débuts chez les professionnels à Wurtzbour. Appelé à disputer le Hoop Summit en 2019, il a rejoint le Bayern Munich en 2021. Ne s’étant pas imposé sur place, le Bavarois a rejoint Francfort-sur-le-Main en 2022-2023 chez qui il a été productif (12,1 points à 41,9% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3,2 passes décisives en 24 minutes). Après cette étape en G-League, il va donc découvrir le championnat de France. A Dijon, Joshua Obiesie espère aider la formation de Laurent Legname à reprendre du poil de la bête, après cinq défaites de suite.

« Cela faisait une quinzaine de jours que l’on cherchait un remplaçant à Gregor, mais le marché des joueurs Bosman disponibles est très complexe à cette période de la saison, explique le directeur sportif Fabien Romeyer. On avait ciblé et validé l’arrivée de Joshua il y a déjà une bonne semaine, mais il évoluait encore avec les Vipers en G-League et nous devions attendre sa fin de saison pour le faire venir à Dijon. C’était important d’avoir un joueur en forme, prêt à évoluer immédiatement. Joshua est un jeune joueur, arrière/ailier, doté d’un shoot extérieur fiable comme il a pu le prouver l’an passé ou encore durant ses passages à Munich et Wurtzbourg, où il a pu évoluer aux côtés de Cameron Hunt. Face à la période difficile que nous traversons, avec beaucoup de joueurs blessés, un effectif très réduit et avec le nombre de matchs à fort enjeu à venir, il était important de densifier notre effectif et de rééquilibrer notre équipe afin de renouer au plus vite avec la victoire. »