Dijon dans le dur : Fin de saison pour Hrovat, Holston proche du retour

[Mise à jour] La JDA Dijon a officialisé la fin de saison de Gregor Hrovat (1,96 m, 29 ans), qui a été opéré du ménisque en début de saison. L’ailier slovène était un joueur majeur de l’effectif bourguignon, avec 12,6 points à 40,9% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 2n8 passes décisives et 1,4 interceptions en 26 minutes après 37 rencontres de Betclic ÉLITE, BCL et Coupe de France.

[Article originel] Habituée à jouer les premiers rôles en Betclic ÉLITE depuis plusieurs saisons, la JDA Dijon souffre actuellement. Samedi dernier, les Bourguignons ont enregistré leur 15e revers de la saison régulière, en 26 rencontres. Et pas n’importe où. C’est chez la lanterne rouge que l’équipe de Laurent Legname s’est inclinée 82 à 77, avec un effondrement lors du dernier quart-temps. C’est tout simplement la quatrième défaite de suite de la JDA en Betclic ÉLITE.

« Jawun Evans essaye de prendre le rythme »

Il faut dire que le groupe dijonnais est très amoindri. En plus de David Holston, le staff a dernièrement du se passer d’Ahmad Caver (cheville droite) depuis la défaite contre Paris. Gregor Hrovat est lui à l’arrêt à cause de son genou et n’était pas opérationnel à Levallois. Le Slovène a été opéré du ménisque et ne jouera plus cette saison. Dans les Hauts-de-Seine, Cameron Hunt a jeté l’éponge après avoir été touché derrière la cuisse lors de la victoire en BCL face au Galatasaray Istanbul. « Il a essayé au début, mais il avait trop mal », a expliqué son coéquipier Giovan Oniangue au Bien Public. Par ailleurs, le remplaçant médical Jawun Evans, qui n’avait pas joué en compétition depuis le début de saison, souffre. Face aux Metropolitans, il a cumulé 2 points à 1/8 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives, 3 balles perdues, 5 fautes et 0 faute provoquée pour -3 d’évaluation en 23 minutes. « Il n’a pas la capacité d’enchaîner les matches », reconnaît Laurent Legname. Il « essaye de prendre du rythme », ajoute Giovan Oniangue. Ainsi, les raisons du revers à Levallois étaient simples pour Laurent Legname.

« L’analyse est assez simple, c’était notre 8e match en 20 jours, avec des longs déplacements. Pour garder le niveau d’intensité que requiert la BCL et le championnat, il faut un roster en quantité suffisante, on n’a pas eu ce roster sur les 8 matches. Quand on avait un vrai meneur et un vrai arrière sur le terrain, on a vu que c’était bien (…) Au dernier quart, on n’a presque plus d’arrière et de poste ».

Pour atteindre les playoffs, Dijon va vite devoir engranger des succès, et ce dès dimanche chez le voisin Bourg-en-Bresse qui reviendra d’Istanbul. Pour y parvenir, il faudra pour Laurent Legname un effectif plus complet. Avec David Holston à la place de Jawun Evans ? Le Bien Public indique que l’ancien MVP de Pro A a repris l’entraînement cette saison. Il était initialement à l’arrêt jusqu’à début avril.