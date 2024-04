Ousmane Dieng inscrit le panier de la victoire en quarts des playoffs

Ousmane Dieng a inscrit le panier de la victoire pour envoyer Oklahoma City en demi-finales des playoffs de G-League. Le Blue s’est imposé 126 à 125 contre Rio Grande, après prolongation, en quarts de finale des playoffs.

.@ousmane11_ with the game winner in OT 🥇 pic.twitter.com/CmggrHBfoq

— OKC BLUE (@okcblue) April 3, 2024