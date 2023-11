Joshua Sykes quitte LyonSO

NM1 - LyonSO s'est séparé de son intérieur Joshua Sykes, dont le "niveau de performance était devenu insuffisant" selon son coach Maxence Broyer.

Parmi les recrues de l’intersaison, Joshua Sykes (2,03 m, 27 ans) s’en va déjà. L’ancien pivot de Fresno State (JuCo) ne « répondait plus aux attentes sportives » a expliqué son entraîneur Maxence Broyer au Progrès. « Il était humainement irréprochable. Mais après un bon début de saison, son niveau de performance était devenu insuffisant. On attend d’un joueur américain qu’il impacte l’adversaire et non pas qu’il se fasse dominer. »

Après 11 journées de championnat, celui qui était arrivé de la deuxième division australienne à l’intersaison tournait à 10,2 points à 62% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 2,8 balles perdues en 22 minutes par rencontre. Déjà privé de Dylan Gana pour toute la saison, LyonSO perd donc un autre membre de son secteur intérieur. Mais ce dernier va être remplacé.