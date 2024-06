Juhann Begarin quitte Nanterre avant la fin de son contrat

Juhann Begarin (1,96 m, 21 ans) n’ira pas au bout de son contrat avec Nanterre. Signé pour deux saisons à l’été 2023, le club des Hauts-de-Seine a annoncé la fin de sa collaboration avec l’international français.

Moins de productivité, plus de maturité à Nanterre pour Begarin

Sous les ordres de Pascal Donnadieu, l’ancien du Paris Basketball n’aura pas réussir à franchir un cap, en tout cas du point de vue de ses statistiques, toutes en baisse (7,5 points et 3 rebonds en 21 minutes de jeu contre 11,1 points et 3,9 rebonds lors de sa dernière année à Paris). Mais l’historique technicien nanterrien, tout fraîchement retiré du coaching de club, a pourtant loué les progrès de son jeune joueur durant l’exercice. « Je trouve que cette année, il a beaucoup moins de déchets dans son jeu et il joue beaucoup plus juste encore que l’année dernière, notait-il lors de la Leaders Cup en février dernier. Je sais que ça peut paraître un peu de l’extérieur comme s’il était moins productif mais je trouve que justement, il gagne en maturité et il progresse par rapport à ce qu’on lui demande. »

Reste à savoir où le joueur, appartenant à la franchise NBA des Boston Celtics, va rebondir, lui qui a toujours évolué en Île-de-France depuis le début de sa carrière (Pôle France, Paris et Nanterre)