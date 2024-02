Julie Allemand rejoint les Los Angeles Sparks

Julie Allemand change de franchise WNBA. En échange de leur 8e choix de la Draft 2024, les Los Angeles Sparks ont acquis ses droits en compagnie de la pivot chinoise Li Yueru et d’un troisième tour de Draft 2025.

L’actuelle meneuse de l’ASVEL Féminin a déjà connu deux expériences en WNBA, avec Indiana en 2020 puis Chicago en 2022. Avec le Sky, elle a tourné à 5,8 points, 4,6 passes décisives et 3,1 rebonds en 24 minutes. L’ancienne joueuse du BLMA rejoindra les Sparks après les playoffs LFB et avant la préparation des Jeux olympiques de Paris. En effet, la championne d’Europe 2023 a qualifié les Belgian Cats pour l’olympiade de Paris lors du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) d’Anvers.

The pride of Belgium is heading to LA! 🇧🇪🇺🇸

Welcome, @JulieAllemand! https://t.co/nGTzCc7wkI pic.twitter.com/ZteivhA2iq

— Los Angeles Sparks (@LASparks) February 19, 2024