Julie Wojta qualifie l’ASVEL pour sa dernière à Mado-Bonnet ; Charnay et Tarbes prennent la porte

Commençons par ce qui était déjà plié depuis la semaine dernière. Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq n’ont pas commis l’irréparable et ont fait fructifier leurs belles victoires de l’aller : le BLMA l’a emporté à Klaipeda (65-55), après son +36 du premier match, tandis que l’ESBVA a dignement fêté la dernière de Rachid Meziane au Palacium en dominant Constanta (91-71). « J’ai le sentiment de pouvoir partir en étant fier », a-t-il glissé à La Voix du Nord, alors qu’il est attendu sur le banc de Connecticut. Les deux équipes verront les 1/8e de finale de l’EuroCup.

Fier, le CBBS peut aussi l’être. Pour sa toute première aventure européenne, le club bourguignon a affiché un joli visage, mais n’a pas pu franchir l’obstacle San Sebastian en 1/16e de finale. Après un voyage mouvementé, avec l’annulation de leur vol Lyon – Biarritz qui a donné à 8 heures de train et de bus à la place, les Pinkies, trop inconstantes, se sont inclinées en Espagne (66-73) après le nul de l’aller (68-68).

De son côté, Tarbes a connu le même sort que Charnay, mais avec un peu moins d’honneur. Sans sa capitaine Camille Droguet, malade, le TGB a coulé à domicile face à Keltern (50-71), alors que les joueuses de François Gomez espéraient renverser la table après leur défaite en Allemagne (45-60). « C’est une grosse déception dans la mesure où l’on avait à cœur de faire mieux dans cette compétition« , a soufflé Léna Monasse au micro de La Nouvelle République des Pyrénées. « Après, il n’y a rien à dire car on a perdu les deux matchs. On aurait pu avoir des regrets s’il nous avait manqué 10 points en gagnant chez nous. Mais, là on perd de 15 là-bas et de 20 ici face à des Allemandes plus fortes et meilleures que nous. »

Enfin, l’ASVEL a vécu une dernière en forme de montagnes russes à Mado-Bonnet. Contraintes de gagner après leur nul à l’aller à Vilnius (85-85), les Lyonnaises se sont retrouvées menées à 15 secondes de la fin. Moment choisi par Julie Wojta pour sortir de sa boîte… et plier le match ? Pas tout à fait… Francesca Pasa interceptant le ballon sur la dernière possession et ayant la mauvaise idée de tenter de le jouer plutôt que de tenter d’égrener le temps restant : son 1/2 sur la ligne de réparation offrit une ultime munition au Kibirtskis, finalement gâchée. « Cela a tourné sur peu de choses mais c’est bien d’avoir gagné car on serait resté sur un goût d’inachevé. On a vu encore une équipe qui s’est battue jusqu’au bout dans la difficulté », s’est réjoui le coach Yoann Cabioc’h dans les colonnes du Progrès.

En 1/8e de finale, l’ASVEL affrontera le Galatasaray Istanbul, pour un remake de la finale 2023 remportée par les Rhodaniennes. Lattes-Montpellier tentera de venger Tarbes face à Keltern tandis que Maxime Bézin débutera son aventure à Villeneuve-d’Ascq par une affiche excitante contre l’Estudiantes Madrid de Seehia Ridard. Ce jeudi soir, avec 26 points d’avance à préserver à Sosnowiec, Angers devra compléter le carré tricolore en 1/8e de finale.