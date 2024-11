Julien Mahé et Saint-Quentin vont devoir contenir « l’intensité folle » de Paris

Une semaine après sa victoire hold-up à Nanterre, c’est une autre équipe francilienne que Saint-Quentin va affronter ce dimanche 10 novembre, en la personne du Paris Basketball. Une formation parisienne en pleine bourre, tout juste lauréate d’un 4e succès consécutif en EuroLeague. Le club de la capitale s’avance d’autant plus confiant qu’il n’a jamais perdu contre le SQBB (2 victoires en Betclic ELITE, 1 en Leaders Cup) depuis le retour dans l’élite de ce dernier, contrairement à ses collègues de l’EuroLeague que sont Monaco et l’ASVEL.

Julien Mahé est cependant bien décidé à accrocher le Paris Basketball à son tableau de chasse. Une équipe dont le jeu sous Tiago Splitter est quelque peu le même que celui mis en place par son prédécesseur Tuomas Iisalo. Le technicien axonais s’est exprimé sur la manière de jouer « particulière » de la bande à T.J. Shorts et Nadir Hifi :

« Paris, c’est très particulier. Ils ont gardé 9 joueurs et le coach a changé. Mais ils ont énormément de points communs avec ce qui a été fait la saison dernière. Un basket de vitesse folle, à outrance, de relance du jeu, de tir à 3-points en première intention. C’est un énorme chantier. Ils vont nous obliger à jouer à une intensité folle. Il y a deux grandes clés : le rebond offensif et contenir leur adresse à 3-points. Je parle de choses que pas grand monde n’arrive à gérer en Europe. On est à notre 2e saison en Betclic ELITE et c’est la seule équipe du top que l’on n’a pas réussi à battre. »