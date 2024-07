4 jours. C’est le temps qu’aura passé la sélection du Canada au sein de l’ADA Blois dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris. Un passage rapide, certes, mais suffisamment long pour marquer les esprits au sein du club, parmi lesquels celui de son General Manager (GM) Julien Monclar. « On a vécu une très belle expérience. Tant au niveau des rencontres qu’en terme d’observation. »

Une expérience aussi riche qu’inattendue qui trouve son origine dans un premier échange entre le Canada et la Fédération Française de Basketball (FFBB). « Le premier contact a été établi via la FFBB et Goran Radonjic, chargé des relations internationales. La sélection canadienne cherchait un endroit pour poser ses bagages en amont des Jeux et du tournoi d’Orléans (19 au 21 juillet prochain) auquel participe la France. Ils ciblaient un endroit à une distance raisonnable de Paris donc la fédération à pensé à l’ADA Blois et nous a mis en contact pour que nous puissions leur présenter notre savoir-faire et nos infrastructures. Le projet nous intéressait également. »

keepin the vibes up in Blois 🍁#SMNT pic.twitter.com/BL5uZ8EM62 — Canada Basketball (@CanBball) July 14, 2024

Une fois le contact établi, le club du Loir-et-Cher s’est mis en quatre pour offrir aux Canadiens la meilleure prestation possible aux médaillés de bronze du dernier mondial. Une prestation clé en main élaborée avec Sebastian Arnold, le directeur des opérations basket du Canada, venu sur place en fin de saison pour apprécier les possibilités offertes par le club. « On a géré l’ensemble du projet, de l’hébergement à la restauration, en passant par la salle de basket et toutes nos infrastructures sportives. On leur a même mis notre car à disposition. Ils avaient des attentes spécifiques sur le plan de l’alimentation, qui ont nécessité pas mal de préparation en amont. Pour le reste ils se sont adaptés à ce qu’on a pu leur proposer. »

Et si la venue de la bande à Shai Gilgeous-Alexander a nécessité une certaine charge de travail pour le futur pensionnaire de Pro B, elle a aussi permis un maximum d’échanges entre l’ADA et le Canada. « David Morabito (coach de Blois) et moi-même avons beaucoup discuté avec le sélectionneur Jordi Fernandez, qui s’est montré très sympa et ouvert, et avec qui nous avons même passé du temps en dehors du terrain. Nous avons beaucoup échangé aussi avec Boniface N’dong (assistant-coach) et David Blatt (conseiller de la sélection canadienne). »

Des échanges riches donc, mais aussi la possibilité pour David Morabito et Julien Monclar, ainsi que quelques salariés du club chargés d’assister les Canadiens dans l’utilisation des infrastructures mises à disposition, d’assister aux entraînements de l’équipe à la feuille d’érable. Aux premières loges pour apprécier le travail mis en œuvre et les moyens de la sélection canadienne, Julien Monclar se montrait particulièrement admiratif. « Leur organisation est impressionnante. Ils ont deux assistants principaux qui sont de véritables coachs, en plus de Jordi Fernandez bien sûr. Derrière il y a une demi-douzaine d’assistants supplémentaires, des intendants, des kinés… Tout le monde est sur le pont aux entraînements, à faire des passes aux joueurs lors des différents exercices et ateliers. Tout est archi cadré et rythmé, avec beaucoup d’énergie positive. On sent que tout est pensé dans le travail et que rien n’est laissé au hasard. »

Évoquant la forte impression faite l’an dernier par le Canada, le GM de Blois nous livrait son sentiment sur cette redoutable sélection. « On les a vu de près l’année dernière (défaite des Bleus en ouverture de la Coupe du Monde). C’est intense, c’est costaud, ça traverse le terrain très très vite. Ils ont par ailleurs une très belle cohésion. On sent qu’ils ont un groupe qui s’est construit, malgré le peu de vécu collectif, notamment au niveau de leurs stars. »

Des stars venues en nombre cet été pour participer aux Jeux, que Julien Monclar a donc eu la chance de suivre de près ces derniers jours. « Shai a montré des flashs sur les entraînements collectifs, et notamment un game winner à 3-points en sortie de temps mort. C’était sympa de voir ça dans notre salle. J’ai trouvé Kelly Olynyk très impressionnant aussi. Il est grand, costaud, et c’est un très bon basketteur. Nickeil Alexander Walker et R.J. Barrett ne sont pas en reste. Quand à Dillon Brooks et Lu Dort, ce sont de véritables armoires! Ils dégagent une telle puissance… »

Malgré son casting VIP, la sélection canadienne s’est montrée particulièrement simple et accessible tout au long de son séjour dans le club blésois. « Ils ne sont pas arrivés comme des divas. Pas du tout. Ils nous ont remercié à l’issue du dernier entraînement, ils ont signé des autographes aux salariés présents, et ne se sont pas comportés en superstars. Shai a fêté son anniversaire samedi et dimanche ils ont suivi la finale de l’Euro tous ensemble. On leur avait mis à disposition un bus pour se déplacer, mais ils ont préféré marcher. Ils ont senti qu’ils étaient dans un bon environnement et ils ont été très cool. »

Engagé dans le tournoi d’Orléans ce week-end, le Canada risque de se montrer moins docile vendredi soir face à la France, qui après la claque reçue de la Serbie le 12 juillet dernier, devra impérativement se rassurer à 10 jours du début des jeux.