Junior Ouattara devrait être la première recrue d’Angers qui conserve seulement 4 joueurs pour la saison prochaine

Après une saison à deux vitesses, terminée à la première place de la poule basse de NM1, l’Etoile Angers Basket (EAB) va entamer une nouvelle reconstruction. Le budget va être revu à la baisse et seulement quatre joueurs ont été conservés pour la saison prochaine. En revanche, selon nos informations, le club angevin devrait officialiser la signature de Junior Ouattara (1,90 m, 24 ans) dans les jours à venir.

Une base de quatre joueurs pour 2025-26

John Delay, l’entraîneur de l’Etoile, a déclaré au Courrier de l’Ouest que seuls quatre membres de l’effectif seraient sous contrat à la rentrée. Il s’agit de Yanis Harrath, futur titulaire à la mène, Baptiste Oger et Noah Guillaume à l’intérieur et enfin Victor Serrano au poste 5. « C’est le lot de toutes les équipes professionnelles. On a réussi à conserver 40 % de l’effectif donc on est dans quelque chose qui rentre dans les moyennes. L’année dernière, à la même époque, j’avais zéro joueur sous contrat, donc je suis content d’en conserver quatre« , relativise le technicien angevin.

L’EAB ne cache pas ses objectifs de remontée en Pro B et il faut s’attendre à une nouvelle inter-saison intensive. Le chantier estival doit s’équilibrer entre « performance sportive et qualité humaine« , selon John Delay. Depuis juin 2024, le technicien s’attelle a reconstruire son équipe et son projet prend peu à peu forme, malgré les restrictions de budget. Car, en effet, l’EAB doit composer avec six postes vacants mais aussi avec un budget en baisse (1.4 millions d’euros, baisse de 6.67% par rapport à 2024-25).

Ouattara, l’ADN défensif

Cette baisse ne va pas freiner les ambitions de l’EAB, qui vise la poule haute, selon les dires de son coach. D’ailleurs, ce dernier devrait bientôt accueilir une nouvelle tête. Selon nos informations, Junior Ouattara va être la première pierre du chantier angevin. Joueur de Hyères-Toulon et surtout de Toulouse la saison passée, l’arrière tournait à 12.7 points, 4 rebonds et 2.2 passes de moyenne en 23 matchs de NM1 (30 minutes en moyenne).

Formé entre Hyères-Toulon et l’ASVEL, l’arrière a débuté sa carrière à Saint-Quentin (alors en Pro B), en 2020. Il a ensuite évolué 3 saisons en NM1 à Epinal, Pont-de-Cheruy et enfin Hyères-Toulon avec qui il vit la montée en Pro B. L’année passée, il a joué seulement 9 matchs dans la division avant de finir la saison en NM1, avec Toulouse.

Dans son interview, John Delay expliquait vouloir mettre en place une ADN défensive dans son équipe. L’arrivée d’un profil comme Ouattara correspond à ses ambitions en plus de combler un poste sur lequel aucun joueur n’a été conservé. Désormais, le plan de jeu est mis en place, il ne reste plus qu’à trouver les cinq joueurs restants qui vont l’exécuter.