Kaleena Mosqueda-Lewis reprend du service : Toulouse sort l’ex-championne WNBA de sa retraite !

Toulouse, elle connait, merci pour elle ! C’est là-bas qu’elle avait remporté l’un des premiers titres majeurs de son parcours en 2010, sacrée championne du monde U17 avec Team USA au Palais des Sports André-Brouat grâce à une victoire 92-62 en finale contre l’équipe de France d’Olivia Epoupa et Sara Chevaugeon.

15 ans après, Kaleena Mosqueda-Lewis (1,80 m, 32 ans) est de retour dans la Ville Rose. Et c’est une sacrée surprise ! Pour cause, elle n’avait plus joué depuis un an et demi, censée s’être retirée des parquets après une défaite crève-cœur en quart de finale des playoffs 2023 avec La Roche Vendée contre Lattes-Montpellier. Mais il n’y a visiblement que les imbéciles qui ne changent pas d’avis puisque la Californienne s’est engagée avec le TMB, leader de Ligue 2.

🚨 ALERTE NOUVELLE RECRUE 🚨 Une arrivée folle sur les bords de Garonne 👀🇺🇸 Championne WNBA et NCAA, Kaleena reprend du service et pose ses valises à Toulouse 📍👊 Welcome in "La Ville Rose", Kaleena 💕 pic.twitter.com/9CfiLhjHcc — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) January 31, 2025

« Jouer au basket et faire partie d’une équipe m’ont manqué », a-t-elle indiqué sur le site officiel des Pionnières. « J’aime la vie que le basket me permet d’avoir et je veux jouer aussi longtemps que mon corps me le permet. […] Je savais que revenir serait très dur mais je savais aussi que c’était vraiment ce que je voulais. L’entraînement consistait à du physique 4 fois par semaine, et de la technique basket 5 à 6 fois par semaine. Il me faudra du temps pour trouver mon rythme mais le basket reste le basket. »

Le plus gros CV de Ligue 2 ?

Alors qu’elle débutera ce samedi soir à Nice, Kaleena Mosqueda-Lewis est instantanément devenue le plus beau CV de Ligue 2. Elle a remporté quatre médailles avec les équipes jeunes des États-Unis, a effectué un incroyable triplé en NCAA avec UConn et s’est offert le titre suprême en 2018 en WNBA avec les Seattle Storm. Pensionnaire de la grande ligue pendant six saisons et 169 matchs (5 points de moyenne), elle connait également le basket français sur le bout des doigts pour avoir successivement défendu les couleurs de Charleville-Mézières (2015/19), Nantes (2020/21) et La Roche Vendée (2021/23).

Formidable shooteuse, capable de tourner à plus de 15 points en LFB lors de ses grandes années avec les Flammes Carolo, elle fut également la reine des 3-points pendant plus de deux saisons en France (n°1 en 2018 et 2019 ; 55,2% en 2017/18). « Nous étions en recherche d’une joueuse polyvalente capable d’occuper les postes 3-4 », explique l’entraîneur Xavier Noguera. « Kaleena est une joueuse qui va nous amener de l’expérience, de l’adresse extérieure et une bonne qualité de passe. De plus, elle va pouvoir accompagner les jeunes joueuses et jouer un rôle de cadre sans désorganiser la hiérarchie et l’organisation de l’équipe. »