Keisha Hampton va remplacer Kennedy Burke à Villeneuve-d’Ascq

C’est comme si son histoire avec Villeneuve-d’Ascq n’était pas terminée… Fauchée en plein élan par l’interruption prématurée de la saison en 2020, à une époque où l’ESBVA-LM n’était que huitième de LFB et pas demi-finaliste d’EuroLeague, Keisha Hampton (1,88 m, 34 ans) va retrouver la métropole lilloise.

L’ailière aux 50 matchs WNBA a accepté de venir remplacer la MVP Kennedy Burke, une fois son départ vers New York effectué, au moment des playoffs. Passée par Dunkerque en 2014/15, Keisha Hampton valait 14,1 points à 39%, 4,6 rebonds et 1,6 passe décisive avec Villeneuve-d’Ascq en 2019/20. Si elle a contribué au maintien de Landerneau l’an dernier (12,8 points en playdowns), son principal fait d’arme français reste sa saison 2021/22 passée à Bourges, et bouclée avec le doublé EuroCup – LFB.

Depuis son crochet salvateur par la Bretagne, la native de Philadelphie évoluait en Arabie Saoudite. Si elle ne jouera pas de suite avec l’ESBVA-LM, elle sera présente dès cette semaine afin de passer ses examens médicaux.

La réaction du GM, Christophe Vitoux

« Nous savions depuis la saison dernière que Kennedy Burke avait une clause lui permettant de rejoindre la WNBA. Cette saison, Kennedy a reçu une proposition qu’elle ne pouvait pas refuser. Cependant, elle jouera avec nous jusqu’à la fin de la saison régulière et le Final Four de l’EuroLeague Women, mais pas la totalité des play-offs.

Par respect, tout d’abord, pour nos joueuses qui veulent avoir les moyens d’être toujours compétitives, pour nos coachs qui veulent aussi et toujours gagner le match d’après. Nous nous devions, si ce n’est de réussir à trouver quelqu’un qui pourrait aider l’équipe à aller le plus loin possible dans les play-offs, au moins chercher ardemment tout en maîtrisant nos finances. C’est aussi vis-à-vis de nos fans, de nos bénévoles, de nos dirigeants, de nos partenaires institutionnels et privés, une marque de respect et de cohérence dans notre projet !

Au moment où nous allons passer en société, on se doit de donner des garanties de crédibilité tant sportivement qu’économiquement à nos partenaires. Nous avons trouvé, avec le retour de Keisha Hampton, la joueuse idoine. Merci à Keisha d’avoir accepté ce deal !

Elle connaît et apprécie la maison. Elle joue sur les mêmes postes 4-3 de Kennedy. Keisha était disponible et accepte d’attendre la fin de saison pour jouer avec nous. Ses 2 derniers passages en France ont été marquants, sa saison avec Bourges a été conclue par un titre en Championnat de France et un titre en EuroCup Women. Son rôle y a été prépondérant. Et en fin de saison dernière, elle a permis à Landerneau de se maintenir in extremis alors que la situation était complexe. »