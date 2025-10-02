Recherche
EuroLeague

Kendrick Nunn démarre fort : déjà MVP de la 1ère journée d'EuroLeague

EuroLeague - MVP en titre de l’EuroLeague, Kendrick Nunn a parfaitement lancé sa saison avec le Panathinaïkos. Auteur d’une prestation majuscule face au Bayern Munich, l’Américain a été désigné MVP de la première journée de la compétition.
00h00
Kendrick Nunn démarre fort : déjà MVP de la 1ère journée d’EuroLeague

Kendrick Nunn démarre fort la saison d’EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

Kendrick Nunn (1,95 m, 30 ans) a frappé un grand coup pour le lancement de la saison 2025-2026 d’EuroLeague. L’arrière américain du Panathinaïkos, MVP en titre de la compétition, a été élu MVP de la première journée après une prestation complète face au Bayern Munich.

Un retour sur les parquets comme un MVP en puissance

Pour son entrée en lice, Kendrick Nunn a guidé le Panathinaïkos vers la victoire (87-79) contre le Bayern Munich. En patron, il a compilé 21 points à des pourcentages remarquables (9/11 à 2’points, 3/3 aux lancers-francs), 3 rebonds, 10 passes décisives (égalisant son record en carrière) et 3 interceptions. Une ligne de stats XXL qui lui a permis d’atteindre une évaluation de 29, la meilleure parmi les joueurs victorieux de cette première journée.

L’ancien joueur NBA a compensé la première ratée de son nouveau binôme de la ligne arrière, T.J. Shorts, qui a lui terminé à -4 d’évaluation en 10 minutes.

Moses Wright très bon du côté de Monaco

Si Will Clyburn (Barcelone) a signé la meilleure évaluation de la journée (30), celle-ci est intervenue lors de la défaite de son équipe à Tel-Aviv. Derrière Nunn, Moses Wright (Kaunas) a marqué les esprits avec un 8/8 au tir pour 21 points et 28 d’évaluation dans la victoire des Lituaniens à Monaco. Du côté de l’Olympiakos, le duo Nikola Milutinov – Sasha Vezenkov a également brillé lors du succès en Espagne contre Baskonia, cumulant chacun 27 d’évaluation.

Déjà un signal fort envoyé à la concurrence

Avec ce premier trophée individuel de la saison, son sixième en carrière en EuroLeague, Kendrick Nunn montre qu’il est prêt à assumer son statut de MVP sortant. De quoi lancer de la meilleure manière le Panathinaïkos, candidat déclaré au Final Four, qui se jouera d’ailleurs à domicile.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
