Kennedy Burke et Janelle Salaün (Villeneuve d’Ascq) dans le second cinq de l’EuroLeague Féminine

Kennedy Burke et Janelle Salaün font partie du deuxième cinq de la saison 2023-2024 de l’EuroLeague Féminine. L’intérieure américaine et l’ailière française reçoivent donc une distinction à l’échelle européenne, au même titre que leur entraîneur Rachid Méziane, élu coach de l’année en EuroLeague Féminine.

