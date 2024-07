Kevin Durant encore à l’arrêt à moins de deux semaines des JO

Alors que les États-Unis affrontent la Serbie à Lille dans 13 jours, Kevin Durant n’a toujours pas pris part au moindre entraînement. L’ailier-fort de Team USA est touché au mollet. Ce lundi à Abu Dhabi face à l’Australie, la star des Phoenix Suns sera encore laissée au repos.

Après le forfait de Kawhi Leonard – remplacé par le champion NBA Derrick White -, USA Basketball ne semble cependant pas s’inquiéter d’un éventuel forfait de Kevin Durant pour les Jeux olympiques de Paris. A 35 ans, le triple champion olympique tournait encore à 27,1 points à 52,3% de réussite aux tirs (dont 41,3% à 3-points), 6,6 rebonds et 5 passes décisives en 37 minutes lors de la saison régulière 2023-2024.

Kevin Durant missed Team USA practice again Saturday with a calf strain and likely won't play when the Americans face Australia in a friendly set for Monday.

Coach Steve Kerr has been publicly downplaying any concern. https://t.co/3xjcmgRHF4

