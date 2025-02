Kevin Kokila (Bourg) visé par un rapport après son geste envers le public de Saint-Quentin

À chaque déplacement à Saint-Quentin son passage devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la Ligue Nationale de Basket pour Kevin Kokila… Jugé la saison dernière pour « violences » suite à une faute disqualifiante sur Will Rayman, puis des échanges tendus avec des supporters et un agent de sécurité, l’international angolais n’avait pas été sanctionné puisque la CJDR n’avait pas pu caractériser l’infraction.

Quinze mois après, Kevin Kokila est cette fois reparti victorieux de Pierre-Ratte (83-81), contrairement à la correction de novembre 2023 (61-92), mais de nouveau avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Conspué pendant toute la rencontre par le public picard en souvenir de l’an dernier, cible de plusieurs chants moqueurs (« Kokila t’es zéro » ou « Kokila, t’es une pleureuse »), l’ancien pivot de LyonSO a répondu après le buzzer final.

Auteur du stop décisif sur Enzo Goudou-Sinha lors de l’ultime possession du SQBB, l’intérieur burgien s’est immédiatement tourné vers le kop des Blue Phoenix et a mimé à plusieurs reprises devant eux le fait de pleurer. Un geste chambreur, qui n’a pas donné lieu à des débordements dans les tribunes, si ce n’est quelques insultes supplémentaires, mais qui ramènera Kevin Kokila devant la CJDR, les arbitres (MM. Rosso, Maret et Jeanneau) ayant rédigé un rapport à son encontre.

Un match qui restera marqué dans cette saison. Une fin à suspense…. Et comme prévu quelques échanges de mots doux. pic.twitter.com/2MTLGhKEsU — OttouAnthony (@OttouAnthony) February 8, 2025

Selon le règlement disciplinaire de la LNB, trois cas peuvent faire l’objet d’une instruction : une fraude et/ou atteinte à l’intégrité des compétitions, tous faits de violence ainsi que des propos et/ou attitudes à caractère discriminant. Le comportement de Kokila ne rentrant pas dans le cadre des deux premières hypothèses, il devra être établi, afin de donner lieu à des sanctions, que son geste « ouin-ouin » était discriminant. Ce qui semble assez improbable.