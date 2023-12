Killian Hayes retrouve le cinq et marque 23 points, Rudy Gobert domine contre Utah

NBA - Killian Hayes a retrouvé le cinq majeur de Détroit, marqué 23 points à 10/13 aux tirs, mais les Pistons ont encore perdu. En revanche, Rudy Gobert (15 points et 13 rebonds) enchaînent.

Killian Hayes a retrouvé le cinq majeur, a brillé à New York mais n’a pas pu empêcher la 16e défaite de suite des Détroit Pistons, qui aggravent le record de la franchise.

Sorti du banc pendant une dizaine de jours, le 7e choix de la Draft 2020 a réintégré le cinq à la place de Jaden Ivey, limité à 13 minutes de jeu. Chez les Knicks de Jalen Brunson (43 points à 13/24 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Evan Fournier (pas entré en jeu), les Pistons ont fait mieux que résister. Après un troisième quart-temps à six égalités, une avance de 2 points à l’entame de la dernière période (85-87), les joueurs de Monty Williams ont lâché prise au Madison Square Garden. En souffrance la veille face aux Los Angeles Lakers, ils ont cette fois pu compter sur la paire arrière Killian Hayes (23 points à 10/13 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, mais 1/4 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception, 1 contre et 0 balle perdue en 28 minutes) – Cade Cunningham (31 points à 12/20, 8 passes décisives et 7 balles perdues en 37 minutes).

Si pour Killian Hayes comme Victor Wembanyama avec les Spurs, les défaites s’enchaînent, pour Minnesota et Rudy Gobert en revanche, tout va pour le mieux. Les Timberwolves restent en tête de la conférence Ouest avec 14 victoires en 18 rencontres. Cette fois, ils ont battu Utah 101 à 90. Face à son ancienne franchise, le pivot français a dominé (15 points à 6/11, 13 rebonds et 3 contres en 37 minutes.

Également à l’Ouest, Oklahoma City a pris le dessus sur les Los Angeles Lakers (133-110) mais ni Ousmane Dieng ni Olivier Sarr n’étaient sur la feuille de match. Chez les Clippers en revanche, battus 120 à 114 à San Francisco contre Golden State, Moussa Diabaté est entré moins de 2 minutes, le temps de marquer 2 lancers francs.