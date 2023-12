Sous les yeux de Vincent Collet, 13e défaite d’affilée pour Victor Wembanyama et les Spurs

Crédit photo : Théo Quintard

NBA - Face à un Trae Young des grands soirs (45 points), les San Antonio Spurs ont concédé leur 13e défaite de suite de la saison face aux Hawks d'Atlanta (137-135). Victor Wembanyama, longtemps incertain à cause de douleurs à sa hanche droite, a joué 29 minutes et livré une prestation solide (21 points mais aussi 12 rebonds et 4 contres et 2 passes décisives).