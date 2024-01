Killian Hayes et Détroit décrochent une quatrième victoire

Après avoir mis fin à leur série de 28 défaites de suite le 30 décembre, les Détroit Pistons ont remporté un quatrième match cette saison, ce lundi 15 janvier lors du MLK Day. Malgré l’absence de leur leader Cade Cunningham, la franchise du Michigan est allée l’emporter 129 à 117 chez l’un des autres cancres de la NBA cette saison, les Washington Wizards.

LIRE AUSSI. Victor Wembanyama (26 points) et les Spurs réagissent trop tard à Atlanta

Titulaire, Killian Hayes a mis en place le jeu des Pistons, en toute discrétion (4 points à 2/4 aux tirs, 1 rebond, 6 passes décisives et 1 balle perdue en 24 minutes) même si son air-ball sur un tear drop n’a pas manqué d’être moqué sur les réseaux sociaux.

Dans le camp d’en face, Bilal Coulibaly confirme son coup de moins bien. Sans doute en plein « rookie wall », le natif de Saint-Cloud a terminé à 2 points à 1/4 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 0 balle perdue en 27 minutes. Son seul panier aura été la conclusion d’un bel alley-oop.

Toujours à l’Est, Philadelphie reprend sa marche en avant avec une deuxième victoire de suite. Les Sixers ont battu Houston 124 à 115 en s’appuyant sur Joël Embiid (41 points à 12/21, 10 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes). Nicolas Batum a apporté son savoir-faire (5 points à 2/7, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 28 minutes) et Philly reste troisième à l’Est avec 25 victoires en 38 rencontres.

🔔 Joel Embiid à la mi-temps ?

26 POINTS / 4 REBONDS / 1 STL / 1 BLK 🔔 Joel Embiid à la fin du match ?

41 POINTS / 10 REBONDS / 3 PASSES 16ème match consécutif à 30/10 😳

Seul Wilt en a réalisé plus pic.twitter.com/O7SnbCspUx — NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2024

A l’Ouest, Oklahoma City (27 victoires et 12 défaites) perd du terrain sur Minnesota (28 victoires et 11 défaites) dans la course à la première place suite à sa défaite chez les Los Angeles Lakers (112-105). Ousmane Dieng a joué 12 minutes, pour 5 points à 2/5 et 3 rebonds, alors qu’Olivier Sarr – de retour sur la feuille de match – n’est pas entré en jeu.