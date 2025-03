Killian Hayes rate son retour à Détroit, Sarr et Coulibaly dominent le duo Diabaté-Salaün

Fort de sa belle dynamique avec Brooklyn, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) espérait se mettre sous un beau jour pour son retour à Détroit, sa première franchise NBA au sein de laquelle il n’est même pas allé au bout de son contrat rookie. Hélas, le meneur franco-américain a livré une rencontre qui a rappelé aux fans des Pistons leur expérience avec l’ancien Choletais. En 26 minutes, il n’a réussi qu’une de ses six tentatives de tirs pour terminer à 4 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interceptions. Avec un Cam Johnson en grande difficulté (3/20 aux tirs dont 0/10 à 3-points), les Nets se sont inclinés 115 à 94.

Ses compatriotes des Wizards n’ont pas été beaucoup plus adroits mais ils ont gagné à Charlotte (100-113). Alexandre Sarr a fini à 10 points à 4/11 (dont 2/7 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes. Bilal Coulibaly a lui artillé à tout va (6/18 aux tirs, dont 3/11 à 3-points), pour cumuler 17 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes.

Du côté de Charlotte, Moussa Diabaté (4 points à 2/5, 2 rebonds et 2 interceptions en 13 minutes) et Tidjane Salaün (0 point à 0/3 et 2 rebonds en 15 minutes) sont restés discrets.