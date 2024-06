Killian Malwaya choisit Champagne Basket

Un temps envisagé à la JL Bourg, Killian Malwaya (1,97 m, 18 ans) va finalement rester en Pro B puisqu’il rejoint Champagne Basket. L’arrière/ailier évoluait déjà en Pro B, à Evreux, sur la saison écoulée.

Parfois très bon, parfois moins, ce bon potentiel de la génération 2005 a tourné à 10,5 points à 52,6% de réussite aux tirs, dont 38,6% à 3-points, 2,9 rebonds et 0,9 passe décisive en 22 minutes sur 32 matches. L’ancien prodige de Marne-la-Vallée continue l’aventure sous les ordres d’un formateur réputé, Vincent Dumestre.

« Killian est un gros prospect qui a découvert la Pro B l’année dernière avec Évreux, un poste 2/3 slasheur (jeu sans ballon et projeté vers le cercle) avec un bon tir à 3-points, des qualités dans le jeu sans ballon et de grandes qualités athlétiques, a commenté Vincent Dumestre. L’objectif de cette saison et qu’il franchisse un cap pour devenir le joueur qu’il doit être ».