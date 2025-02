La Bosnie-Herzégovine défiera la France sans sa star Dzanan Musa

Après les qualifications conjointes de la France et de la Bosnie-Herzégovine pour l’EuroBasket 2025, le dernier match de qualification entre les deux nations a un intérêt tout relatif. En plus d’un enjeu quasi nul, des joueurs majeurs vont manquer à l’appel ce lundi 24 février à Orléans. C’est le cas de la star bosnienne et joueur du Real Madrid, Dzanan Musa.

La fédération bosnienne de basketball (BiH Basketball) a en effet annoncé les forfaits pour le match face aux Bleus de Dzanan Musa… mais aussi de Edin Adic. En effet, le sélectionneur Adis Beciragic a accepté de libérer les deux joueurs afin d’assister à l’enterrement du père du joueur de Breogan. En revanche, l’on aura bien droit aux retrouvailles burgiennes entre Frédéric Fauthoux et son joueur Xavier Castaneda ; ce dernier, naturalisé bosnien en début d’année 2025, a disputé son premier match avec sa sélection contre Chypre vendredi 21 février.

Musa and Atić will not be playing on Monday, as unfortunately Edin’s father has passed away last night.

Coach Beciragic gave Dzanan Musa the day off to attend the funeral of Atic’s dad. https://t.co/GKdsZuyzhE

— BiH Basketball (@BiHBasketball) February 22, 2025