Qui sont les Bleus qui ont marqué des points pour l’avenir lors du match en Croatie ?

Dans la zone mixte improvisée de l’antique Jazine Arena, Frédéric Fauthoux pouvait redescendre en température. Au cœur de l’atmosphère enfumée de Zadar, le sélectionneur a réussi son premier grand test à la tête de l’équipe de France : se sortir du piège croate et qualifier les Bleus pour l’EuroBasket 2025.

« On a vu des belles choses avec des joueurs que l’on reverra dans le futur », glissait-il, avant de quitter l’enceinte. Parmi ceux qui ont potentiellement marqué des points pour l’avenir, on en a ressorti quatre.

Élie Okobo

Vraisemblablement en concurrence avec Nadir Hifi au poste 2, Elie Okobo a profité de sa connivence avec Frédéric Fauthoux (depuis leur année commune à l’ASVEL) pour griller la politesse au Parisien. « Je connais très bien Élie et je sais comment il joue », disait le sélectionneur en janvier. « Concernant Nadir, il y a des complémentarités que moi je ne connais pas sans les avoir vus réellement lors de quelques entraînements. »

Pour son premier match avec le Landais à la tête de la sélection, l’arrière monégasque a montré beaucoup de bonne volonté, loin de ce qu’a pu lui reprocher Vincent Collet lors de la Coupe du Monde 2023 par exemple. Lancé en sortie de banc, il a été un peu timide sur son premier passage (2 points à 1/4 lors du premier quart-temps), avant de rayonner après la pause, brillant par sa justesse. Quand la Croatie a joué son va-tout avec la défense de zone, il a été très bon dans l’alternance, entre jouer pour lui ou pour les autres.

Meilleur scoreur des Bleus (16 points), l’ancien palois s’est parfaitement fondu dans le basket réclamé par Frédéric Fauthoux, trouvant la juste mesure entre son talent individuel et la discipline que demande la rencontre d’une telle envergure. La preuve en stats ? Ses 16 points constituent son record en match à enjeu avec les Bleus, lui dont la performance offensive de référence en équipe de France reste une saillie à 18 points lors d’une rencontre amicale à sens unique face à l’Italie (100-68 en 2022).

Timothé Luwawu-Cabarrot

Appelé de dernière minute, afin de remplacer Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot a su saisir sa chance, propulsé dans le cinq de départ et plus gros temps de jeu des Bleus (26 minutes).

Pour le symbole, TLC a été l’auteur de l’un des paniers les plus importants de la soirée : un petit shoot à 4-mètres dans le coin à la 31e minute, afin de climatiser Jazine qui commençait à s’enflammer face au retour des Croates à -5 (54-59). Au-delà de ce seul tir, l’ailier de Vitoria n’a rien forcé non plus en attaque, souvent trouvé en bout de chaîne grâce au partage qui a caractérisé le jeu tricolore.

De l’autre côté du terrain, il a incarné l’esprit de sacrifice qui a animé l’équipe de France en défense, contribuant largement à éteindre Jaleen Smith. Des prises d’initiative adéquates et de l’agressivité sur le porteur de balle, soit tout ce que demande Frédéric Fauthoux… Laissé pour compte des deux dernières compétitions internationales, alors qu’il avait été extrêmement précieux lors des Jeux Olympiques 2021, TLC serait-il sur le chemin de la rédemption ?

Amine Noua

Dans le Top 3 de la Liga Endesa à l’évaluation, Amine Noua a pris de l’épaisseur cette saison. Une toute autre dimension qu’il accompagne d’un retour réussi en équipe de France, lui qui n’avait plus évolué avec les Bleus depuis trois ans avant d’être rappelé par Frédéric Fauthoux en novembre.

Présent dans le cinq de départ, envoyé en premier sur la star Mario Hezonja, l’intérieur de Grenade s’est parfaitement inséré dans le jeu réclamé par son nouveau sélectionneur. « Freddy veut que l’on apporte beaucoup de dureté », indique-t-il. « En club et en équipe de France, on n’a pas les mêmes responsabilités. J’ai laissé le jeu venir à moi, je n’ai pas forcé les choses. Il y a beaucoup de talents autour de moi. On a vu qu’on a fait directement l’écart quand on joue juste, qu’on se passe le ballon et qu’on prend nos tirs. »

Alors que la gonfle a parfaitement circulé, le Lyonnais a régulièrement été le récipiendaire final de ces séquences. Logique, finalement, quand on sait qu’il est désormais le quatrième meilleur marqueur de Liga ACB… « On connait les forces d’Amine, on sait que c’est un pur attaquant », salue Frédéric Fauthoux. « il a été en bout de chaîne en attaque, il a marqué les paniers qu’il faut. Quand on il y autant de joueurs de talent autour, il faut avoir des finisseurs. » D’autant plus précieux que Noua n’a pas fait que ça… « Il doit aussi se sacrifier, comme il l’a fait sur Hezonja, qui a certes marqué des paniers de fou mais il y a eu un bon travail défensif de fait. Ça a décontenancé les autres. »

Bodian Massa

Monsieur 100% en équipe de France ! Dans sa carrière internationale, Bodian Massa n’a toujours pas raté le moindre shoot avec les Bleus : 5/5 contre la Lituanie en février 2023 puis 4/4 vendredi contre la Croatie. « Je n’y pense même pas », a-t-il confié à la FFBB. « On est venu me le dire mais ce n’est pas quelque chose à laquelle tu réfléchis en rentrant dans un match. Avec de bons coéquipiers, le plus dur c’est de se retrouver dans le bon spot, la bonne situation. Ensuite c’est à moi de finir de la meilleure des manières. »

Une donnée fondamentale dans ce sans-faute : la science du placement du Marseillais, souvent au bon endroit au bon moment pour enchaîner les petits hooks. Et cela s’applique en défense, où on l’a vu à plusieurs reprises venir participer à l’effort de guerre sur Mario Hezonja en lui fermant la porte ligne de fond. Présent dans le combat, il a été récompensé de son activité par une précieuse claquette dans le troisième quart-temps ou en signant l’une des actions charnières de la deuxième mi-temps : provoquer la faute au rebond offensif de Toni Perkovic après panier marqué d’Élie Okobo, ou comment faire passer le score de +5 à +9.

Meilleure évaluation des Bleus (18 en 20 minutes), l’enfant de Fos-Provence part certainement d’un peu loin pour prétendre à l’EuroBasket 2025. Mais sa fiabilité le classe comme un prétendant très sérieux pour les fenêtres internationales, lui qui a été appelé en toute dernière minute par Frédéric Fauthoux, après le refus de Mam’ Jaiteh, pour remplacer Vincent Poirier. « Quand on voit le talent des autres joueurs, ça peut nous faire rougir », ajoute-t-il auprès de la FFBB. « Moi, je suis plutôt du genre à saisir les opportunités qui se présentent. Je suis patient, je bosse et je ne suis pas quelqu’un qui va à attendre la chute des autres. Je suis content lorsqu’ils performent. Et ça me donne une échelle de valeurs pour mesurer le niveau auquel je dois arriver pour prétendre à la sélection. »

