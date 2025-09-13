La conf’ spectacle d’Ergin Ataman avant la finale de l’EuroBasket : « Je suis le meilleur coach des dix dernières années en Europe »

Avoir Ergin Ataman en conférence de presse, c’est la garantie de ne jamais être déçu (ou presque) en tant que médias. Et malgré l’enjeu d’une finale de l’EuroBasket, la 2e de l’histoire de la Turquie (après 2001), le sélectionneur n’a pas dérogé à ses principes devant la trentaine de journalistes présents en conférence de presse à Riga ce samedi 13 septembre.

Les titres parlent pour Ergin Ataman

Ergin Ataman est l’un des coachs les plus référencés en Europe. Successivement entraîneur de Besiktas, Galatasaray, l’Anadolu Efes ou dernièrement du Panathinaïkos, le Stambouliote a quasiment tout gagné ces dernières années : une EuroCup (2016), trois EuroLeague (2021, 2022, 2024), des championnats nationaux à la pelle (six fois en Turquie, à une reprise en Grèce)… et bientôt un EuroBasket ?

La médaille d’or européenne, qui serait la première dans l’histoire de la Turquie, pourrait bel et bien le placer dans le panthéon actuel des coachs européens. Où il se considère déjà tout en haut : « On peut appeler ça de l’égocentricité mais je suis le meilleur entraîneur d’Europe de ces dix dernières années. Peu importe l’équipe que j’entraîne. Je fais le même travail, Efes, Panathinaikos, Galatasaray… J’ai toujours gagné des coupes d’Europe. »

« Mon fils a beaucoup d’expérience, il a gagné trois EuroLeague »

Et depuis quelques années, Ergin Ataman peut même compter sur l’aide de son fils, Sarp Ataman. À seulement 15 ans, ce dernier est présent dans le staff de la Turquie, comme « assistant volontaire ». « Il est comme un assistant-coach, des fois, il a des supers choses à me dire avant les matchs. Il a beaucoup d’expérience, il a gagné trois EuroLeague », plaisante Ergin Ataman. « À chaque fois qu’il est proche du banc, on gagne l’EuroLeague. Il a peut-être le plus d’expérience dans tout le tournoi. »

Ergin Ataman espère montré ses poings de la victoire

en finale de l’EuroBasket

Avec un effectif doté de leaders techniques de très haut niveau (Sengun, Osman, Larkin) et de précieux roles-players (Osmani, Bona, Hazer), ainsi donc que les conseils de son fils, Ergin Ataman est bien déterminé à amener à la Turquie son premier titre international, après deux échecs en finale (EuroBasket 2001 et Mondial 2010). « Je suis prêt à montrer mes poings demain (ndlr : sa célébration) quand nous remporterons la coupe », a-t-il indiqué.

Une iconique célébration que le technicien s’est gardé de faire après la victoire contre la Grèce en demi-finale, un pays avec lequel il est profondément lié de par ses nombreux titres avec le Panathinaïkos. Mais qu’il serait très fier de réaliser ce dimanche 14 septembre en cas de victoire contre l’Allemagne en finale. De toute manière, à ce stade de la compétition, Ergin Ataman n’envisage pas d’autres scénarios : « Si je suis en finale, je vais gagner. » L’Allemagne est prévenue.

Propos recueillis à Riga.