La défense des Timberwolves aux abois quand Rudy Gobert n’est pas sur le parquet

Les Minnesota Timberwolves sont au bord de l’élimination en finale de la conférence Ouest. Un temps menés 3-0 par les Dallas Mavericks, les coéquipiers de Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) ont déjà réussi à obtenir un sursis en remportant le Match 4 à l’extérieur.

Ils vont maintenant tenter un exploit jamais réalisé : remporter les trois matchs suivants pour remonter à 4-3. Ce qui semble proche de l’impossible. Au cours de cette série, un élément saillant a fait défaut aux Timberwolves : leur capacité à défendre quand Rudy Gobert n’était pas sur le parquet. C’est dans ces moments-là qu’ils ont concédé la plupart de leurs écarts. Les chiffres sont très parlants en ce qui concerne le néo-quadruple Défenseur de l’année.

Rudy Gobert est le deuxième joueur le plus utilisé de l’effectif de Chris Finch sur ces playoffs, avec quasiment 35 minutes de moyenne. Ce parce qu’il est la pierre angulaire de la défense collective des Timberwolves, qui était la meilleure de toute la ligue en saison régulière. Et cela se voit encore plus quand il n’est plus sur le terrain.

Sur ces 15 matchs de playoffs, les Timberwolves ont un Defensive Rating moyen de 109,5 quand le pivot français est sur le parquet. Mais celui-ci monte à 114,2 quand il en sort. Cet indicateur signifie que l’équipe a beaucoup de mal à défendre correctement quand Gobert est sur le banc des remplaçants, ou tout simplement absent (comme au Match 2 des demi-finales de conférence). Une différence de +4,7 points colossale quand on la compare à ses coéquipiers, qui font plutôt augmenter le Defensive Rating quand ils sont sur le terrain (+0,1 pour Anthony Edwards, +1,5 pour Jaden McDaniels, +2,0 pour Mike Conley, +9,1 pour Karl-Anthony Towns…). Ces derniers ont besoin de Rudy Gobert pour s’organiser en tant que défense.

Rudy Gobert is drawing a lot of flak for a player whose team is better in literally every category with him on the court

A lot of people have blamed Anthony Edwards's struggles on Gobert. Against Dallas, Ant has scored almost twice as much WITH Gobert playing pic.twitter.com/gXx08UXspS

— Bowser2Bowser (@bowser2bowser) May 28, 2024