De retour en EuroLeague en 2019 (ASVEL) après des années d’absence, les clubs français sont cette saison au nombre de trois. Mais au-delà de la présence du Paris Basketball, de l’AS Monaco et de l’ASVEL dans les rangs de la grande compétition européenne, c’est tout le contingent tricolore qui monte au créneau en ce début d’exercice 2024-2025. Au point de donner des accents très français à l’EuroLeague pour ses 25 ans d’existence.

La 2e nation la plus représentée

Deuxième force nationale avec 31 représentants cette saison devant les Serbes (24) et les Allemands (18) mais derrière les Étasuniens (74), la France fait mieux que de bénéficier de la « wild card » de Paris, acquise grâce à son sacre en EuroCup au printemps dernier, pour gonfler son contingent de joueurs estampillés EuroLeague. S’ils étaient 22 l’an dernier au coup d’envoi de la campagne, ils n’étaient en effet que 10 « expatriés » à évoluer dans des écuries étrangères contre 12 sur l’exercice 2024-2025. Une tendance haussière qui se traduit notamment par la présence de joueurs français dans 13 des 18 clubs engagés cette saison.

Les Top 10 statistiques tous à l’accent frenchie



Mais au-delà du nombre ou de la part des Français (13%) dans le total des joueurs évoluant cette année en EuroLeague, c’est bien l’impact des tricolores qui impressionne sur ce début de campagne. Et le mot est faible. Ainsi, au 25 octobre, ils sont pas moins de 3 dans le Top 10 à l’évaluation (Neal Sako, Mathias Lessort et Théo Maledon), au scoring (Maledon, Lessort, Elie Okobo), et aux rebonds (Sako, Lessort, Mam Jaiteh). Mieux, 2 d’entre eux ont su se frayer un chemin parmi les 5 meilleurs intercepteurs (Sako et Maledon) et contreurs (Vincent Poirier et Sako) de la grande compétition et montrer que les Français étaient bien présents des deux côtés du terrain. Autant de catégories statistiques où les Bleus apparaissent finalement surreprésentés.

EuroLeague teams feature players from 44 nations 🌎 🇺🇸 USA – 74 players

🇫🇷 France – 31

🇷🇸 Serbia – 24

🇩🇪 Germany – 18

🇮🇹 Italy – 15

🇱🇹 Lithuania – 13

🇬🇷 Greece – 12

🇹🇷 Turkey – 12

🇪🇸 Spain – 12 pic.twitter.com/fZzpbLUnQj — BasketNews (@BasketNews_com) October 17, 2024

Toujours un Français chez le champion depuis 2018

Bref, une saison qui démarre sur les chapeaux de roue pour nos tricolores exception faite des résultats collectifs. Bien qu’encourageants sur leurs premiers matchs, il n’y a plus qu’à souhaiter davantage de succès à Paris (2v-3d) et l’ASVEL (2-2) pour que le tableau soit parfait. Sachant que si la logique, implacable depuis Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) en 2018, est respectée, nous aurons quoiqu’il arrive un Français titré au prochain Final Four. Nando De Colo (2019), Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois (2021), Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois (2022), Fabien Causeur, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele et Petr Cornelie (2023) puis Mathias Lessort (2024) continuent cette belle série.