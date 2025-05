La fédération slovène confirme la participation de Luka Doncic à l’EuroBasket 2025

On le sait, Luka Doncic (2,01 m, 26 ans) est friand des compétitions internationales. Ainsi, même si elle n’était pas officielle, sa participation à l’EuroBasket 2025 était à prévoir. Ce mardi, au cours d’une interview donnée au média RTV SLO, le président de la fédération de basket Matej Erjavec a officialisé la participation de son meneur pour le prochain EuroBasket, du 27 août au 14 septembre.

Face aux Bleus

Après le sacre de 2017 et une édition 2022 décevante, le meneur des Los Angeles Lakers va revenir le couteau entre les dents. Si il n’a pas encore confirmé sa présence, Matej Erjavec assure que « nous avons toujours eu son »oui » « . Le président s’est d’ailleurs entretenu avec Rob Pelinka (le General Manager des Lakers) qui lui a garanti la présence de Doncic et d’un assistant.

Cet EuroBasket sera l’occasion pour Luka Doncic de s’aérer l’esprit, lui qui a été au coeur de l’un des plus gros trades de l’histoire et qui a subi une élimination décevante au premier tour de ces Playoffs 2025. Lors de la compétition, les Slovènes retrouveront la France, au bon souvenir de nos Bleus qui avaient encaissé 47 points du meneur slovène au terme d’une défaite 88-82 en phase de poules. Le reste du groupe sera composé de l’Islande, la Pologne, la Belgique et Israël.