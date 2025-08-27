Recherche
EuroBasket masculin

La Finlande a tremblé face à son voisin suédois

EuroBasket - La Finlande a tremblé mais a fini par s’imposer face à la Suède (93-90) ce mercredi 27 août à Tampere pour son entrée à l’EuroBasket 2025. Devant leur public, les « Susijengi » ont pu compter sur un Lauri Markkanen brillant pour éviter une énorme déconvenue dans le derby nordique.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Finlande a tremblé face à son voisin suédois

Lauri Markkanen et la Finlande ont eu du mal à se défaire de leurs voisins suédois

Crédit photo : FIBA

La Finlande a lancé son EuroBasket 2025 par une victoire étriquée contre la Suède (93-90), ce mercredi 27 août à Tampere. Devant leur public, les hommes de Lassi Tuovi ont tremblé jusqu’au bout mais ont pu compter sur un Lauri Markkanen impeccable pour faire la différence.

Markkanen en patron

Comme attendu, Lauri Markkanen (Utah Jazz) a porté les « Susijengi » avec 28 points, 6 rebonds et 28 d’évaluation. L’intérieur a été épaulé par le néo Graveloinois Edon Maxhuni (15 points), l’ex-Parisien Mikael Jantunen (12) et le capitaine Sasu Salin (11). Un collectif solide, mais qui a souffert face à une Suède accrocheuse et sans complexe.

Hakanson en feu côté suédois

La sélection scandinave a bien failli créer la surprise. Ludvig Hakanson (Bilbao Basket) a brillé avec 28 points et 5 passes décisives. Derrière lui, l’ex-Antibois Viktor Gaddefors (15 points), Simon Birgander (12 points, 7 rebonds), ainsi que l’ancien espoir de Monaco Melwin Pantzar et Pelle Larsson (10 points chacun) ont permis à la Suède de rester au contact jusque dans les dernières secondes.

Un derby haletant pour démarrer

Ce duel nordique a tenu toutes ses promesses : intensité, suspense et stars au rendez-vous. La Finlande arrache une victoire précieuse (93-90) devant son public, tandis que la Suède, malgré la défaite, a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les favoris du groupe B, à savoir l’Allemagne et la Lituanie, qui ont gagné plus tôt ce mercredi.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
