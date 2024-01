La folle rumeur sur Elie Okobo : Mike James et Jaron Blossomgame s’expriment

Si l’AS Monaco a suspendu Elie Okobo (1,87 m, 26 ans), il est nullement question que ce dernier quitte la Roca Team. Bien qu’un journaliste turc travaillant pour EuroHoops, Semih Tuna, ait évoqué l’intérêt du Bahçeşehir Koleji pour l’arrière français, celui-ci ne rejoindra pas ses compatriotes Axel Bouteille et Jerry Boutsiele sur place.

L’évocation d’un potentiel départ a attiré les commentaires des joueurs de l’AS Monaco. Jaron Blossomgame s’est montré sarcastique dans un tweet avant que Mike James, lui aussi objet de nombreuses rumeurs de départ suite à sa suspension en 2023, ne soit plus critique. « Il devrait avoir honte de penser que c’était une possibilité, a-t-il écrit. Les gens sont tellement pressés de tweeter quelque chose et ne pensent même pas à vérifier les faits. »

He should be ashamed of actually thinking this was a possibility.

People be so in a hurry to tweet something and don’t even consider to get facts right.

— Mike James (@TheNatural_05) January 7, 2024