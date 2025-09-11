Recherche
Féminines

La Franco-Espagnole Ana Faussurier rejoint le club de Pontevedra

Espagnole - L'intérieure franco-espagnole Ana Faussurier s'est engagée pour le club de Pontevedra, qui évolue en troisième division espagnole.
|
00h00
La Franco-Espagnole Ana Faussurier rejoint le club de Pontevedra

Ana Faussurier est repartie jouer en Espagne depuis 2018

Crédit photo : YeclaSport

Intérieure franco-espagnole passée par le club de Feytiat en Nationale 1 Féminine (NF1) entre 2016 et 2018, Ana Faussurier (1,88 m, 31 ans) continue sa carrière en Espagne. Elle s’est engagée pour la formation galicienne de Pontevedra, qui évolue en Liga Femenina 2 (troisième division). La saison passée, la native de Barcelone jouait dans la même division mais au sein du club dAl-Qázeres en LF Challenge (deuxième division) où elle tournait à 3,2 points et 3,3 rebonds après 27 matches disputés.

Passée par les équipes nationales de jeunes espagnoles, Ana Faussurier a également connu la NCAA avec l’Université d’Arkansas (jusqu’en 2014). Outre son passage à Feytiat, elle a disputé toute sa carrière professionnelle en Espagne. Sa nationalité française provient de son père, Philippe Faussurier.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Espagne
Espagne
Commentaires

ninolenoir
Hormis la très belle photo, quel est l'intérêt de cet article ? Nous parlons bien d'une joueuse de 31 ans qui tournait en 2e ou 3e division espagnole à 3 points et 3 rebonds de moyenne ?
toto72
Joli minois tout de même. Quand l'information est creuse, on prend ce qu'on trouve.
