La Franco-Espagnole Ana Faussurier rejoint le club de Pontevedra

Intérieure franco-espagnole passée par le club de Feytiat en Nationale 1 Féminine (NF1) entre 2016 et 2018, Ana Faussurier (1,88 m, 31 ans) continue sa carrière en Espagne. Elle s’est engagée pour la formation galicienne de Pontevedra, qui évolue en Liga Femenina 2 (troisième division). La saison passée, la native de Barcelone jouait dans la même division mais au sein du club d‘Al-Qázeres en LF Challenge (deuxième division) où elle tournait à 3,2 points et 3,3 rebonds après 27 matches disputés.

Passée par les équipes nationales de jeunes espagnoles, Ana Faussurier a également connu la NCAA avec l’Université d’Arkansas (jusqu’en 2014). Outre son passage à Feytiat, elle a disputé toute sa carrière professionnelle en Espagne. Sa nationalité française provient de son père, Philippe Faussurier.