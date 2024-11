La JDA Dijon tourmentée par « la question de l’intensité »

L’intensité a toujours été l’un des fondamentaux des équipes de Laurent Legname. Pourtant, en ce début de saison 2024-2024, c’est bien ce qui fait défaut à la JDA Dijon. Résultat : le club dijonnais se retrouve actuellement dans la partie basse du classement, avec 4 défaites en 6 matchs pour débuter ce nouvel exercice.

« On n’a vraiment besoin de s’améliorer sur cette question de l’intensité »

Surprise par un Stade Rochelais qui n’avait pas encore gagné en championnat, puis dominé par Le Mans à Antarès dernièrement, la JDA Dijon inquiète de plus en plus sur l’aspect de l’intensité. À commencer par les principaux intéressés, les joueurs et le coach Laurent Legname.

« Les raisons [de la défaite], je les connais parfaitement », pestait ce dernier dans des propos rapportés par Le Bien Public. « On est tombé sur une équipe qui avait bien préparé le match, qui a joué avec beaucoup plus d’agressivité et d’intensité que nous. »

Alors que l’équipe est constituée de nombreux joueurs qui se connaissent pour avoir jouer ensemble auparavant, les connexions dans leur propre moitié de terrain ne sont pas encore au point. Pour preuve, la JDA Dijon est l’une des pires défenses du championnat après 7 journées (91,5 points encaissés par match), entourée par Nancy (92,3 points) et Chalon-sur-Saône (91,4 points). Hormis l’intensité, le joueur allemand Christian Sengfelder ne s’explique pas vraiment les problématiques défensives de son équipe.

« C’est une nouvelle défaite frustrante, un nouveau match où on n’a pas montré défensivement qu’on pouvait stopper nos adversaires. On a vraiment besoin de s’améliorer sur cette question de l’intensité. »

Les ajustements devront arriver rapidement pour la JDA Dijon, car outre la réception de l’équipe écossaise de Caledonia en FIBA Europe Cup, c’est un gros morceau qui attend les Dijonnais le week-end prochain : un déplacement à Monaco.