La JL Bourg et Le Mans continuent d’être invaincus en Espoirs

La JL Bourg et Le Mans semblent bien partis pour dominer le championnat Espoirs en cette saison 2024-2025. Après la 5e journée, il s’agit des deux seules équipes encore invaincues.

Victoire ✅ JL Bourg – 78 🆚 56 – @jdadijonbasket Reçu 5 sur 5 pour nos Espoirs 🔥

Encore invaincus en ce début de saison, ils lancent une fois de plus parfaitement l'après-midi à Ekinox 💪🔴⚪#WeRedy pic.twitter.com/4mGhKJNhbv — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) October 19, 2024

Première défaite pour Gravelines-Dunkerque et Evan Boisdur

Après deux matchs, la JL Bourg avait déjà envoyé un message fort en battant respectivement Le Portel et l’ASVEL de +29 et +40. Quelques semaines plus tard, l’équipe de Nicolas Croisy a continué sur le même rythme de croisière pour battre Nanterre, Limoges enfin Dijon (78-56), invaincu avant son déplacement à Ékinox. Sur les cinq victoires burgiennes, l’écart moyen est de +29, avec des leaders au rendez-vous, comme Wilson Jacques (4e meilleur rebondeur et 6e à l’évaluation) et Léon Sifferlin (2e meilleur passeur).

Le Mans SB n’est peut-être pas aussi impressionnant, mais le bilan comptable est le même pour les joueurs de Jordan Benard, après une nouvelle victoire à Limoges (83-102). Lois Grasshoff (18 points à 8/13 aux tirs et 9 rebonds) a été propre aux tirs pour mener son équipe vers la victoire en Haute-Vienne.

En revanche, le BCM Gravelines-Dunkerque a subi sa première défaite ce week-end lors de l’Opalico (60-58). Contrairement à l’équipe professionnelle, les joueurs de Kévin Brohan n’ont pas trouvé la faille dans le derby. Le meilleur marqueur du championnat Evan Boisdur a perdu une ribambelle de ballons au Chaudron (9).